Santé mentale : les consultations auprès d'un psychologue ont augmenté de 60 % chez les 18-24 ans, selon une étude Doctolib

L'augmentation des consultations, notamment des plus jeunes, chez les psychologues et psychiatres entre 2019 et 2022 est particulièrement notable dans les régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le bilan d'une étude Doctolib publiée ce jeudi.

Temps de lecture : 1 min

Entre 2019 et 2022, les consultations auprès d'un psychologue ont augmenté de 60 % chez les 18-24 ans et de 30 % chez les 0-17 ans, pointe jeudi 12 octobre un baromètre réalisé par Doctolib avec la Fondation FondaMental et que France Inter a pu consulter en exclusivité. L'étude a analysé les données des rendez-vous pris sur la plateforme, sachant qu'environ 7 500 psychologues sont inscrits sur la plateforme.

Cette hausse des consultations pour les plus jeunes est aussi visible chez les psychiatres : les rendez-vous ont augmenté de 50 % pour les 18-24 ans et de 10 % pour les 0-17 ans, entre 2019 et 2022, et après la pandémie de Covid. "La très grande disponibité et réactivité des plateformes" explique en partie cette hausse des consultations, selon Isabelle Durand Zaleski, professeure de santé publique au micro de France Inter. "D'autre part, il y a, je pense, une déstigmatisation" des questions de santé mentale, juge la spécialiste.

L'augmentation des consultations chez les psychologues et psychiatres est particulièrement visible dans deux régions. Il y a deux fois plus de rendez-vous pris dans le Grand Est par rapport à 2019 et presque trois fois plus en Auvergne-Rhône-Alpes. Les consultations des plus jeunes augmentent aussi plus rapidement dans ces deux régions. "En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a énormément de jeunes, d'étudiants, cette population a été particulièrement demandeuse d'aide pendant la période du Covid", explique Isabelle Durand Zaleski. Le Grand Est, quant à lui, a été "particulièrement touché par la pandémie de Covid".

Le baromètre note enfin que le délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste est resté stable en France. Il faut attendre en moyenne 16 jours pour voir un psychiatre et 9 jours pour consulter un psychologue.