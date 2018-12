Santé : l'épidémie de bronchiolite des nourrissons touche toute la France sauf la Corse

Les passages aux urgences pour bronchiolite ont augmenté de 31 % par rapport à la semaine dernière.

L'épidémie de bronchiolite gagne du terrain. Alors que la semaine dernière seules sept régions étaient touchées, l'épidémie de bronchiolite des nourrissons a depuis gagné l'ensemble des départements de France métropolitaine, sauf la Corse, comme l'indique, mercredi 5 décembre, le bulletin hebdomadaire de Santé publique France. Les passages aux urgences pour bronchiolite ont augmenté de 31 % par rapport à la semaine précédente.

La bronchiolite est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons et les enfants de moins de deux ans, due le plus souvent au virus respiratoire syncytial qui touche les petites bronches. L'enfant peut être gêné pour respirer, avoir du mal à manger et dormir, et avoir de la fièvre.

Epidémie "particulièrement sévère cette année"

Sur les près de 5 000 enfants de moins de deux ans vus aux urgences, 33 % ont été hospitalisés. L'AP-HP évoque une épidémie "particulièrement sévère cette année avec un pic, atteint depuis la fin de la semaine dernière, plus élevé que les années précédentes". Toutefois, selon Santé publique France, "la sévérité de l'épidémie n'est pas supérieure à celle des années antérieures" et on saura seulement a posteriori, lorsqu'elle sera en phase descendante, si le pic de l'épidémie a été atteint.