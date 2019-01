Santé : alerte sur les couches pour bébés

La question de la composition des couches pour bébés pose à nouveau question. De nombreuses associations avaient alerté sur la présence de substances cancérogènes, cette fois-ci c'est l'Anses, l'agence de sécurité sanitaire qui tire la sonnette d'alarme. Mercredi 23 janvier matin, les fabricants ont été convoqués en urgence à Bercy. En effet, sur 23 marques de couches testées, on retrouve treize substances dont la présence dépasse les seuils sanitaires.

Plus de transparence

Des hydrocarbures, des dioxines ou des parfums pouvant contenir des allergènes ont été retrouvés. "On est un petit peu angoissés avec tout ce qu'on entend aujourd'hui", confie une maman. L'Anses ne parle pas d'un danger immédiat, mais préconise à l'avenir plus de transparence dans le procédé de fabrication, et le retrait des parfums ajoutés par le fabricant.

Le JT

Les autres sujets du JT