Saint-Valentin : comment les enfants et adolescents se déclarent-ils leur flamme ?

Les fleurs sont le cadeau par excellence de la Saint-Valentin. Les plus jeunes ont-ils recours à cette méthode pour dire "Je t'aime" à l'élu de leur cœur ? Comment les enfants et adolescents vivent-ils avec ce sentiment amoureux ? Un chercheur a étudié l'amour enfantin. "D'abord, la première chose pour savoir quand ils sont amoureux, ils se le disent. Ils s'envoient une lettre et à partir du moment où les amoureux se le disent, ils sont amoureux. Pour le montrer à toute la cour, il y a le bisou, mais il y a le partage d'une même activité, juste à deux", explique Kevin Diter.

"Un crush c'est passager"

Pour eux, officialiser son histoire d'amour avec l'élu de leur cœur marque le début d'une romance éphémère et singulière. "On a envie de rester avec quelqu'un et on veut toujours rester avec lui", explique un petit garçon. Des adolescents, quant à eux, ont leur propre vocabulaire pour décrire chaque étape. "Pour moi, un crush ce n'est pas quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Aimer, c'est différent d''un crush. Un crush, c'est passager".

Le JT

Les autres sujets du JT