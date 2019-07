Rennes : un retraité condamné pour avoir fait des propositions à caractère sexuel à des adolescents

Déjà condamné en 2001 pour viol sur mineur, l'homme a été condamné jeudi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Rennes.

Un homme de 68 ans a été condamné jeudi 25 juillet à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour avoir fait des propositions à caractère sexuel à trois adolescents de moins de 15 ans, selon les informations de France Bleu Armorique. Il a également tenté de s'en prendre à un enfant de 10 ans.

Le premier cas remonte au dimanche 12 mai, dans l'après-midi. À Guerche-de-Bretagne, près de Rennes, l'homme aborde trois adolescents près d'un skatepark. Il leur lance alors des propos à caractère sexuel, très crus : "Tu as déjà éjaculé dans la bouche de quelqu'un ?", ou encore "On va aller dans ma camionnette ou chez moi, je vais vous montrer ça". L'un des adolescents filme la scène, qui se retrouve très rapidement sur les réseaux sociaux.

Déjà condamné pour avoir violé ses filles

Dix jours plus tard, le 22 mai, le retraité s'approche d'un enfant de 10 ans à la sortie de l'école, et lui demande de monter dans sa camionnette. Le garçon s'enfuit et se réfugie auprès d'un groupe de filles plus âgées, qui font le rapprochement avec la vidéo de la scène du 12 mai. Elles reconnaissent l'homme et la camionnette. Le retraité sera rapidement interpellé et incarcéré.

Devant le tribunal correctionnel de Rennes, le prévenu est resté flou sur les faits, indiquant seulement ne pas se souvenir "que c'était un dimanche". En 2001, l'homme avait déjà été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur, sur ses deux filles. "C'est un pervers dangereux", a lancé le procureur, qui a requis 12 mois d'emprisonnement.

Le tribunal a suivi les réquisitions. Condamné à un an de prison pour corruption de mineurs et tentative de corruption de mineurs, l'homme devra également verser des indemnités aux victimes, et suivre un traitement.