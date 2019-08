Prénoms stars : quels sont ceux qui ont le plus été donnés en 2018 ?

Contrairement à beaucoup d'autres, Olivier Roumelian et sa compagne, deux jeunes parents, ne se sont pas vraiment creusés les méninges pour trouver le prénom de leur fille née la veille : Anaïd sonnait comme une évidence. "Le prénom Anaïd signifie une déesse arménienne. C'est une déesse de la mythologie arménienne qui a été très rapidement adoptée par le papa et par la maman", explique Olivier Roumelian, le jeune père.

Gabriel et Emma toujours en tête

On connait désormais les prénoms les plus donnés en 2018. Pas de changement, Gabriel est en tête de classement avec 5 419 naissances l'an dernier. Et Emma, avec 4 369 naissances, indétrônables depuis 2005. Raphaël et Léo complètent le podium pour les garçons. Chez les filles, Jade et Louise sont toujours aussi populaires. Nouveauté cette année, Anna et Maël font leur apparition dans le top 10. À noter aussi la percée du prénom Kylian. Le prénom du champion de France est d'origine celtique.

