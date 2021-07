Prénoms : du changement en tête du palmarès

Quand on parle de prénoms, il y a deux écoles. Les originaux, comme Alexane, et les plus classiques, comme François et Marie-Louise. Alors quels sont les deux prénoms les plus donnés pour les filles et les garçons ? Selon la dernière étude de l'INSEE, Léo est en tête chez les garçons et Jade détrône Emma en tête du palmarès pour les filles alors que ce prénom était à la tête du classement depuis 10 ans.

Il n'y a aucune règle

La mode des prénoms est un témoin de l'ère du temps, ils sont plus courts et ont pour beaucoup une référence, derrière chacun d'entre eux se cache une histoire. "Laura, c'est ma marraine qui a choisi", explique une dame à propos du prénom de sa fille alors qu'un autre passant confie : "Salomé, c'était aussi un opéra et son grand-père était musicien à l'opéra de Paris." Après tout, en matière de prénom il n'y a aucune règle, seule compte l'inspiration des parents et il faudra faire avec toute votre vie.