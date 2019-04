Pérou : un enfant fait ses devoirs sous un réverbère et suscite l'émoi

Les policiers de la ville Moche, au Pérou, qui avaient l'œil sur leur caméra de surveillance, n'ont pas tout de suite compris. Il leur a fallu zoomer pour réaliser qu’un jeune garçon assis sur un trottoir, sous la lumière d'un réverbère un soir de mars, était en train de faire ses devoirs. On le voit consciencieusement écrire, gommer, concentré sur sa tâche.

La commune solidaire avec le jeune écolier

Ce petit Péruvien studieux qui révise la nuit en pleine rue, c'est Victor Martin, 12 ans, désormais star des télés locales et des réseaux sociaux. Il vit dans un bidonville. Sa mère n'a pas assez d'argent pour payer l'électricité. Les compteurs électriques sont trop chers. Envers et contre les difficultés, le petit garçon veut étudier et devenir policier pour lutter contre la corruption. Le message a été entendu. Ému par cet exemple de persévérance, le maire de la commune lui a apporté des fournitures scolaires et lui a fait installer l'électricité gratuitement. Victor peut maintenant étudier des nuits entières chez lui.

Le JT

