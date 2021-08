Pas-de-Calais : un enfant de 12 ans mis en examen pour viol et agression sexuelle sur deux autres mineurs

Un enfant de 12 ans a été mis en examen au début du mois par le parquet de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé deux mineurs de moins de 14 ans à Calais et Offekerque, rapporte ce mercredi France Bleu Nord.

L'affaire a été confirmée ce mercredi à France Bleu Nord par le procureur de la République adjoint de Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier : le jeune garçon de 12 ans est accusé de viol et agression sexuelle sur deux enfants, un garçon âgé de "5 à 8 ans" et une fille qui a entre "11 et 14 ans". Les faits se sont déroulés début août dans le quartier du Fort-Nieulay à Calais et dans une autre habitation d'Offekerque à l'est de Calais.

L'agresseur présumé et les deux victimes "n'étaient pas placés". Une information judiciaire a été ouverte pour "viol et agression sexuelle sur mineur". Le jeune garçon n'a pas été incarcéré mais a été placé sous le régime de la liberté surveillée.