Palmarès des prénoms : Jade détrône Emma, Léo dépasse Gabriel

Le palmarès des prénoms a été publié jeudi 29 juillet par l'Insee pour l'année 2020. Depuis plusieurs années, les prénoms Emma et Gabriel caracolaient en tête, mais cette année, il y a du changement. "C'est quasiment la fin d'un règne qui aura duré près de 10 ans. Le prénom Emma (...) perd deux places pour se retrouver finalement en troisième position, l'an dernier, derrière les Jade et les Louise", précise la journaliste Lucile Devillers, présente sur le plateau du 8 Heures de France 2, vendredi 30 juillet. Ensuite, viennent les Alice, Ambre, Lina, Rose, Chloé, Mia et Léa.



Léo passe devant Gabriel

Du côté du classement des prénoms de garçons, Gabriel surfait sur la tendance depuis quelques années, mais l'an dernier, Léo lui est passé devant pour prendre la première position. "On retrouve ensuite les traditionnels Raphaël, Arthur, Louis et Jules", ajoute la journaliste.