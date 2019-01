Ouikili : le calendrier magnétique pour les petits et les grands fabriqué en France

Combien de dodos avant d’aller chez mamie ? Qui vient me chercher à l’école ? Est-ce que je mange à la cantine ce midi ? Les questions des enfants sont nombreuses et peuvent parfois générer des inquiétudes. Face à cet écueil, Ouikili, un calendrier magnétique qui rend visible le programme de leur journée. Ce calendrier est entièrement personnalisable selon la famille et les activités de l’enfant.

Un pense-bête conçu en Isère

"J’ai créé des formules de 40 à 70 magnets, mais au sein de la formule, ce sont vraiment les parents qui choisissent les magnets dont ils ont besoin pour illustrer leur semaine", explique Cathy Saint-Jean, créatrice de Ouikili. L’outil pédagogique de l’enfant devient aussi un pense-bête familial. Le calendrier est entièrement fabriqué en France. Conçu en Isère, c’est une entreprise basque qui édite les vignettes. En tout, 114 illustrations différentes sont disponibles. Plusieurs sont dédiées à des besoins spécifiques. Selon le lot de magnets choisis, les prix s’échelonnent de 36 à 42 €.

