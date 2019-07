On a testé pour vous : l’escalade en salle

Le bloc, qui consiste à grimper des parois en résine, sans corde ni harnais, a le vent en poupe. Une pratique très accessible qu’a testé notre journaliste Setti Dali. A la seule force des doigts, des orteils et d’une bonne dose de mental, escalader les blocs constitue la nouvelle tendance sportive. Après un étirement du corps, le but est de suivre les parcours de couleurs. En cas de faux-pas, des matelas sont disposés au sol pour amortir la chute… à condition de savoir tomber et se rattraper pour éviter les accidents liés à une mauvaise réception.

Très vite, la grimpe devient un jeu très obsédant qui combine gainage, souplesse et confiance en soi. Ce sport complet attire une clientèle toujours plus nombreuse à la recherche d’une alternative aux salles de fitness. Actuellement, il existe plus d’une centaine de salles de bloc en France, contre une vingtaine seulement il y a 15 ans. Un engouement qui concerne surtout une population urbaine en quête d’un sport mêlant adrénaline, bien être et concentration.