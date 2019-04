Noyades : le plan "aisance aquatique" pour petits et grands

En 2018, 332 enfants de moins de 6 ans ont été victimes de noyades. De quoi lancer un plan anti-noyades de la part du gouvernement. Mais il ne sera pas uniquement destiné aux plus petits. "On a beau savoir nager, ce n'est pas évident d'avoir les bons gestes avec un enfant. Alors pour aider les parents ou les grands-parents, des vidéos vont être mises en ligne dès le 24 avril par le ministère des Sports", explique Grégory Naboulet en plateau.

Les plus de 65 ans sont vulnérables

Ce seront des tutoriels dans le cadre du plan "aisance aquatique", "pour adopter les bons gestes et mettre à l'aise son enfant dans l'eau", éclaire le journaliste. En plus des enfants, les plus de 65 ans sont très vulnérables. "L'été dernier, il y a eu 213 noyades chez les plus de 65 ans, dont 77 décès. 68% de ces décès ont lieu en mer, et ce à moins de 300 mètres du rivage", ajoute Grégory Naboulet.

