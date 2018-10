Nord : une cantine intergénérationnelle entre seniors et écoliers

Sauce au bleu et steak haché, haricots-pommes de terre, si Louisette s'interroge sur le menu, c'est qu'aujourd'hui elle mange aussi à la cantine avec les enfants. Dans ce village, deux fois par mois, des aînés viennent partager le repas du midi. Le principe est toujours le même : une place doit être réservée aux aînés, d'abord pour échanger, mais aussi parce que le naturel de grand-mère revient parfois au galop. Mais pas de soucis pour les enfants, leurs nouveaux camarades sont toujours bienveillants.

Faciliter le partage et l'échange entre générations

À table forcément, les discussions changent. À cette table exceptionnellement, c'est déjeuner en tête à tête, car Charline, 70 ans, et Paul, 10 ans, se connaissent déjà. L’initiative de la commune pour la deuxième année commence à produire ses effets. L'idée est de faciliter le partage et l'échange entre générations. Régulièrement, la commune organise des sorties et des activités manuelles entre jeunes et moins jeunes.

