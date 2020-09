Myopie : un nouveau traitement pour la freiner chez les enfants

De haut de ses 11 ans, Julia a des yeux qui voient de plus en plus flou. Une visite à l’hôpital Necker (Paris) était nécessaire pour bénéficier d’un traitement tout nouveau, qui consiste à freiner l’évolution de la myopie chez les enfants. "Je voyais moins bien au tableau, les lettres et les chiffres étaient un peu flous et c’est comme cela que je me suis rendu compte que j’étais myope", explique la jeune fille. "Si ma fille peut avoir cette possibilité d’avoir une myopie qui n’évolue pas trop vite, cela sera un gros bénéfice pour elle", assure la mère de Julia, interrogée par France 2.

Des verres qui agissent sur la rétine

La myopie s’accentue chez les enfants lorsqu’ils grandissent. L’œil se déforme et s’allonge, ce qui fait que l’on voit flou. Un système qui vient d’être mis au point dans les verres de lunette va permettre de voir net. Il s’agit de verres contenant de petits segments innovants, agissant sur la rétine.

