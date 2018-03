Musique : des autistes chantent sur scène

"Percujam" est une sacrée aventure musicale, celui de jeunes autistes devenus musiciens auprès de leurs éducateurs. Ce groupe et son documentaire éponyme sont le fruit d'années de travail. Le film dévoile les coulisses de leurs répétitions au quotidien jusqu'aux concerts qu'ils donnent. Ensemble, ils étudient et jouent les morceaux qu'ils ont souvent coécrits avec les éducateurs.



"On est fiers de chanter sur scène"

Les membres du groupe apprécient cette expérience. "On est vraiment dans la joie quand on chante, parce qu'on est fiers de chanter sur scène, même quand on a la différence", commente Kevin Vaquero, chanteur. La démarche de ces personnes autistes peut aussi aider à faire changer le regard des gens. Au final, ce ne sont pas des autistes, mais bien des artistes que le public écoute et applaudit chaleureusement.

