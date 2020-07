Médecine : un robot pour retrouver la sensation de la marche

Se mettre debout, pas à pas. Un robot permet désormais aux enfants ne pouvant plus marcher de retrouver la sensation. Il offre également la possibilité de faire travailler ses articulations, ses muscles et son coeur. Thomas, qui souffre d’un retard de développement, ne marche toujours pas à l’âge de 3 ans. Cette machine pourrait l’aider dans cet apprentissage. Un espoir immense pour la famille du petit garçon.

Des bénéfices immenses

Léa, 12 ans et demi, souffre d’un handicap d’origine génétique. Toutes les semaines, depuis son plus jeune âge, elle suit deux heures de kinésithérapie classique. Mais ces séances ont des limites, que peut pallier le robot. La petite fille a d’ores et déjà tenté l’expérience deux fois. Si elle ne marchera jamais, ces séances ont énormément de bénéfices, en lui permettant d’être en position verticale.

Le JT

Les autres sujets du JT