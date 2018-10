Martinique : un enfant retrouvé mort dans un bus scolaire

Mardi 2 octobre, le petit Mehdi est resté enfermé dans un bus scolaire à Rivière-Pilote (Martinique) en plein soleil toute une journée. Il faisait près de 35 degrés et il n'y avait aucune aération dans le véhicule. Le matin, le petit garçon monte dans le car pour aller dans son école maternelle. Mais l'enfant de deux ans et 10 mois ne descend pas. S'est-il endormi ? Le chauffeur ne remarque pas sa présence et repart se garer dans un parking du centre-ville.

Le chauffeur a été placé en garde à vue

Les parents d'élèves de l'école maternelle sont très choqués. Les autres chauffeurs de car ont continué leur tournée aujourd'hui jeudi 4 octobre, mais pour eux, pas question d'accabler leur collègue. "Qui est responsable ? Je suis chauffeur comme lui, cela aurait pu m'arriver aussi. C'est là où c'est difficile", témoigne le chauffeur du car scolaire remplaçant. Le chauffeur âgé de 45 ans a été placé en garde à vue. La justice cherche à comprendre l'enchaînement des faits. Le chauffeur devrait être présenté à un juge pour une mise en examen.

