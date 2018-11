Marne : un quart d'heure de lecture par jour pour tout le collège

Après la pause déjeuner, la cloche retentit au collège de Saint-Étienne à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Aussitôt installés dans leur classe, tous les élèves de l'établissement se mettent à la lecture pendant 15 minutes. Après trois semaines de lecture, les bénéfices de ce quart d'heure d'évasion sont déjà palpables. Julie Lacourt, professeure de français, observe des réactions très positives de ses élèves, une manière de calmer la classe en début d'après-midi.

Une opération qui ne concerne pas seulement les élèves

L'opération "Silence on lit" ne concerne pas que les collégiens. Inutile de téléphoner ou de rentrer dans l'établissement pendant ce moment en suspens, car l'accueil, le secrétariat, la vie scolaire et les femmes de ménage participent à ce quart d'heure de lecture. Les conversations sont alors nourries par les livres et l'établissement lance une collecte pour alimenter les boîtes à lecture.

Le JT

Les autres sujets du JT