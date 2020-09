Malbouffe : faut-il interdire les publicités visant les enfants ?

En permanence, ils sont exposés à de nombreuses publicités pour des hamburgers, bonbons ou sodas. Les enfants restent une cible privilégiée pour des produits trop sucrés, trop gras ou trop salés. Pour les parents, difficiles de résister : "Ils le voient à la télé, ils ont l’air contents, ça a l’air bon et ils le demandent", confie une jeune mère.



De mauvaises habitudes pour les enfants

Des publicités que veulent faire interdire l’UFC-Que Choisir et d’autres associations. Près de 9 produits sur 10 ont un nutriscore mauvais, D ou E pour la plupart. "On est pas contre la publicité, explique Alain Bazat, président de l’UFC-Que Choisir, on demande simplement pourquoi le choix se porte sur les produits les plus mauvais pour les enfants". Améliorer le régime alimentaire des enfants, c’est aujourd’hui un enjeu de santé publique. Selon certains nutritionnistes, de telles publicités conduiraient à une obésité infantile.

