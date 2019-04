Lorraine : une chanson d'enfants amène un syndicat de police à déposer plainte

C'est une chanson pour enfants qui se retrouve au cœur d'une polémique. Le titre signé Aldebert, un artiste adepte du second degré et adoré des petits, et qui s'intitule Pour louper l'école, devait se retrouver au programme d'une fête de CE1 en Lorraine. Mais la plainte d'un syndicat de police et d'un parent d'élèves ont remis en cause cette programmation. Pour louper l'école, les paroles de la chanson disent que l'élève irait jusqu'à "faire pipi sur un policier". La phrase de trop.

Un choix pédagogique

"Quand on incite à uriner sur les policiers, à prendre sa sœur en otage ou à faire sauter l'école pour ne pas y aller, cela peut donner de mauvaises idées à certains enfants", justifie Éric Roman, secrétaire national du syndicat France police, qui a déposé plainte pour incitation au terrorisme. L'école et le rectorat expliquent que le choix de la chanson est pédagogique, et vise à développer l'esprit critique et l'ironie. La chanson a finalement été retirée du programme.

