"Les règles, c’est sale ?" : une plateforme en ligne dédiée aux 8-14 ans entend "parler des règles sans tabou"

Des questions, des tabous, des idées reçues... L'association Règles Élémentaires, qui s'est donné pour mission "de permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et faire qu’avoir ses règles ne soit plus un frein dans leur quotidien", lance, à l'occasion de la Journée internationale des droits des filles, vendredi 11 octobre, une plateforme, gratuite, dédiée aux plus jeunes, mais aussi à leurs parents et leurs enseignants, pour parler des menstruations.

L'association est en effet partie d'un constat : en 2022, près de 60% des personnes interrogées pour le baromètre de l'association, réalisé par OpinionWay, n’ont reçu aucun enseignement formel sur les règles. Or, 72% des jeunes filles ont leurs premières règles avant 13 ans, quand les premiers cours de SVT abordant la question n'interviennent qu'en 5eme ou 4eme. Face à ce manque de connaissances, qui est pour 80% des jeunes filles un facteur de stress, la plateforme "Parlons Règle" entend s'adresser aux enfants entre 8 et 14 ans afin de "parler des règles sans tabou".

"Combattre le tabou millénaire des règles"

Au travers de vidéos, telles que "J'ai mal quand j'ai mes règles", "Parler de règles en famille" ou encore "Les règles c'est sale ?", ainsi que des modules documentaires, des quiz qui s'adressent à tous ou même un chatbot pour répondre à toutes les questions en temps réel, l'association, fondée en 2015, veut ainsi "combattre le tabou millénaire des règles".

Objectif de la plateforme : "Etre le premier guide pour repérer, anticiper les situations et accompagner les jeunes dans la connaissance de leur propre corps, ainsi que du corps de l’autre, pour favoriser le mieux-être et le vivre ensemble". En 9 ans, l'association affirme avoir collecté et redistribué quelque 20 millions de produits périodiques par le biais de plus de 1000 associations partenaires dans toute la France.