Le service national sanitaire : de quoi s\'agit-il ?

Ce n'est pas le service militaire obligatoire, supprimé il y a plus de 30 ans, ni le service civique réinstauré cette année mais cela y ressemble. Il s'agit du service national sanitaire.

Cet engagement s’adresse aux jeunes de 16 ans sur deux périodes de quinze jours. Depuis la rentrée dernière, les futurs médecins, infirmiers, dentistes ou pharmaciens doivent organiser une action de prévention et de promotion de la santé dans des écoles ou des Ehpad.

Le choix d'Alice et de Valentine, étudiantes en 3ème année de médecine : l'éducation sexuelle. Elles se rendent aujourd'hui pour leur première intervention dans un lycée de Rennes. Pensez-vous que les hommes ont plus de besoins ou de désirs sexuels que les femmes? Savez-vous ce qu'est la libido? Est-ce que le porno c'est comme dans la vie? L'occasion pour elles de se confronter aux questions d'un jeune public en attendant d'avoir à faire à des patients. L'occasion aussi de transmettre une information médicale et de casser des préjugés.