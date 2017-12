Le bébé de Serena Williams fait ses dents… elle en appelle à ses followers!

"Faire ses dents – le démon – c’est un moment très difficile", a déploré Serena Williams sur son compte Twitter. La star du tennis aux 10,3 millions abonnés qui a gagné 22 titres de Grand Chelem semble traverser aujourd’hui une nouvelle épreuve : des nuits entières à tenter de soulager son bébé, Alexis Olympia, en pleine poussée dentaire. Aussi a-t-elle demandé conseil directement à ses fans, leur expliquant qu’elle avait tout essayé : "Les colliers d’ambre, les serviettes froides, lui faire mâchouiller les doigts de maman, de l’eau homéopathique (d’accord c’est stupide)…".

Teething- aka the devil - is so hard. Poor Alexis Olympia has been so uncomfortable. She cried so much (she never cries) I had to hold her until she fell asleep. I've tried amber beads... cold towels.... chew on mommies fingers.... homeopathic water (lol on that one) but...... pic.twitter.com/hCRMJ0RhUQ