Laits infantiles Premibio : rappel de 2.000 boîtes

En raison d’un risque de contamination bactérienne, l’entreprise de fabrication de laits infantiles Premibio procède au rappel de 2.000 boîtes de lait Prémilait commercialisées depuis octobre 2017.

"En raison d'un risque de contamination par des entérobactéries de type Enterobacter Sakazakii, Premibio a décidé – en accord avec la Préfecture de la Vendée – de procéder au retrait et rappel de boîtes de poudre de lait infantile Prémilait 1er âge appartenant au lot n°257 (numéro indiqué sous la boîte) et portant la date limite d'utilisation optimale (DLUO) 14-09-2020", indique le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les autorités sanitaires recommandent aux parents qui disposeraient encore de boîtes de lait infantile correspondant à ce numéro de lot de ne plus les utiliser, qu'elles soient neuves ou déjà entamées.

"Aucun cas d’infection à Enterobacter Sakazakii n'a été rapporté aux autorités sanitaires à ce jour", souligne la DGCCRF. Toutefois, l'apparition d'une fièvre persistante chez l'enfant dans les 15 jours suivant la consommation de ce produit doit conduire les parents à consulter un médecin dans les meilleurs délais.

Une partie du lot déjà exclue du marché

Cette décision de rappel fait suite à un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée, s'inscrivant dans le plan de contrôle spécifique des établissements fabriquant des poudres de produits laitiers destinées à l'élaboration de denrées pour nourrissons ou enfants en bas âge. Un plan mis en place en janvier 2018 par la Direction générale de l’alimentation (DGAL) à la suite de la découverte de salmonelles dans du lait infantile produit par l'entreprise Lactalis.

"Les inspecteurs ont constaté qu'en octobre 2017, des contrôles menés par l'entreprise avant la commercialisation avaient mis en évidence la présence d'Enterobacter Sakazakii dans des échantillons de produits appartenant au lot n°257. En conséquence, Premibio avait procédé à des analyses complémentaires pour déterminer les boites concernées. L'entreprise a ainsi décidé de ne pas commercialiser une partie de ce lot", explique le texte.

"La DDPP a considéré que les éléments présentés par l'entreprise n'étaient pas suffisants pour exclure la contamination du reste du lot. Informée de cette position de l'administration, l'entreprise a décidé mercredi d'ordonner le retrait et le rappel de l'ensemble du lot et a informé ses clients", selon la DGCCRF.

A la demande de la DDPP, l'entreprise doit revoir sa procédure de gestion des non conformités, ajoute le texte.