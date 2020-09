"La naissance d'un enfant, ce n'est pas comme acheter une nouvelle voiture" : les pères, ou futurs pères, saluent l'allongement du congé paternité

Actuellement de 14 jours, ce congé sera doublé et en partie obligatoire.

La durée du congé paternité va doubler et passer de 14 à 28 jours. Emmanuel Macron doit officiellement annoncer cette mesure mercredi 23 septembre, lors d'un déplacement à Longjumeau, dans l'Essonne. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2021, et va ramener la France parmi les pays européens les plus généreux sur ce congé.

Davantage de temps pour "se poser"

Cet allongement du congé parternité séduit les futurs pères comme Clément. Cela fait plusieurs mois que lui et sa compagne envisagent d'avoir un enfant. À 31 ans, il a vu plusieurs de ses amis devenir parents et pour certains, c'est très éprouvant. "Il y a des enfants qui sont très difficiles, qui ont du mal à dormir, raconte Clément. Si un seul parent s'en occupe c'est compliqué. Mais si on fait en sorte de rallonger la période pour qu'on puisse être plus posé et appréhender les premiers mois plus facilement, oui, ça me permettrait de rester avec ma femme et mon enfant."

Ce congé paternité, ça passe très, très, très vite.Georges, père d'un enfant de 4 ansà franceinfo

Georges, lui, est papa depuis quatre ans. À la naissance de son enfant il a anticipé pour pouvoir aider sa femme à se reposer, et pour assumer pleinement son rôle de père. Il avait à l'époque posé des congés payés à l'issue de son congé paternité.

"Ça m'a fait à peu près un mois en tout, j'ai dû prendre 15 jours de congés, se souvient-il. J'estime qu'il fallait plus de temps pour pouvoir mieux se préparer à la situation à long terme. La naissance d'un enfant, ce n'est pas comme acheter une nouvelle voiture ou une belle paire de chaussures. C'est quand même un autre projet. En plus, vous avez la partie administrative, vous avez beaucoup de choses à régler. "

Le nouveau dispositif va devenir en partie obligatoire pour inciter les pères à en profiter. Pour l'instant, seuls deux tiers d'entre eux ont recours au congé paternité.