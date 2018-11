L'exposition "Usine extraordinaire" au Grand Palais, une nouvelle image pour l'industrie française

Dans l'écrin prestigieux du Grand Palais, à Paris, "Usine extraordinaire" accueille les visiteurs, dont 10 000 collégiens et lycéens venus de toute la France. De la fabrication d'un oreiller, entièrement mécanisée, aux machines à souder impressionnantes, le savoir-faire français s'expose. Robots d'assemblage, impression 3D ou réalité virtuelle : au gré du parcours, on s'aperçoit que l'image d'une usine bruyante et du travail à la chaîne ne dit pas tout du travail industriel.

Un forum des emplois de demain

Les jeunes sont bluffés. "On a encore l'image des usines sales avec des fumées noires qui sortent par les cheminées, mais aujourd'hui ce n'est plus ça l'usine", s'exclame Philippe Klein, le responsable du projet Usine du futur. "Usine extraordinaire" donne à voir comment des hommes et des machines fabriquent nos objets quotidiens. Dans un secteur qui a parfois du mal à recruter, le salon est comme un forum des emplois de demain.

