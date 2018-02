Jura : le baby traîneau

Première leçon : monter sur le traîneau. Ces enfants ont entre trois et huit ans, et pour la première fois, ils vont diriger un attelage. "On ne savait pas quoi leur faire faire tous les jours, donc on a regardé un petit peu, on a trouvé ça. On s'est dit que ça pourrait leur faire plaisir de faire comme le père Noël", confie un père. "Ça n'a pas loupé. Donc ils sont contents, ils ont le sourire !". Avant d'imiter le père Noël, il faut apprendre à freiner. Les choses sérieuses peuvent alors commencer. Les enfants prennent confiance sur le traîneau, aidés par leurs parents.

"C'était un rêve d'enfant"

Le moment tant attendu arrive enfin : les chiens entrent en piste. Après une heure et demie d'exercice, les mini mushers dirigent leur premier attelage. Pas évident au début, mais très vite, les enfants se débrouillent comme des grands. "J'ai participé à ce projet parce que c'est pour le plus grand plaisir des enfants", confie le moniteur Alexis Champion. "Étant donné que personnellement, pour moi, c'était un rêve d'enfant, c'est un grand honneur pour moi de les faire vivre à ces enfants-là". Les petits mushers les plus motivés reviendront pour passer leur niveau deux. Pour l'instant, le baby traîneau park est une activité peu connue, mais elle devrait continuer de se développer à Morbier.





