Jouets : le père Noël prend de l'avance

Depuis plusieurs années, le père Noël a élu domicile à... Hong Kong. Et c'est là qu'il va remplir sa hotte tous les ans. Terry Yuen et son associé Hector sont deux de ses plus fidèles lieutenants. "Ici, on est dans le quartier général du père Noël. C'est de là que partent près de 90% des jouets vendus dans le monde", nous expliquent-ils.

Les jouets de demain

Eux fabriquent les jouets de demain. Pas ceux de Noël 2018, mais celui de l'année d'après. Un frisbee moue et pliable, sabres laser, toupies... Ces jouets ne sont pas encore sur le marché, mais tous déjà commandés. "On vend déjà à tous les supermarchés français comme Gifi, Auchan, Carrefour", explique Terry Yuen, directeur de Yoheha. Tous les jouets que l'on trouve ici sont fabriqués à quelques kilomètres. Les jouets partent ensuite dans le monde entier, y compris en France. Tous les cadeaux de cette année ont déjà été envoyés l'été dernier.