Jeux vidéo : une pratique favorable au développement des plus jeunes ?

Des enfants addicts aux jeux vidéo obtiennent de bons résultats à certains tests, des résultats même meilleurs que ceux qui n'y jouent jamais. “On parle principalement de dépression, d’agressivité et de problèmes de sommeil liés aux jeux, mais cette étude montre que les effets sont sans doute plus complexes”, explique Frédérique Prabonnaud, présente en plateau mercredi 26 octobre. Une étude faite avec des Américains qui porte sur plus de 2 000 enfants âgés de 9 et 10 ans.

Une causalité pas encore prouvée

Les enfants font deux types de tests. L’un évalue ainsi la capacité à résister aux automatismes, capacité importante pour la réussite scolaire. L'autre mesure la mémoire de travail, celle qui permet par exemple de faire un calcul de tête. “Conclusion : les enfants adeptes de jeux vidéo font mieux que les autres”, affirme la journaliste. L'attention ou la mémoire sont davantage activées chez les joueurs. Mais impossible pour le moment de dire si ce sont les jeux vidéo qui améliorent leurs capacités.