Incendie à Grenoble : des voisins sauvent deux enfants

Deux enfants de trois et dix ans étaient prisonniers des flammes dans leur appartement à Grenoble (Isère), alors que leurs parents étaient absents. L'ainé tient son frère le retient à bout de bras avant de le lâcher sous les cris d'habitants médusés. Douze mètres plus bas, des hommes se sont massés pour le réceptionner. Quelques secondes après, c'est au tour du grand de sauter. Sur la dizaine de sauveteurs, trois seront blessés, dont un étudiant avec une fracture au bras. "On a tendu les bras, on l'a réceptionné, on l'a laissé sur le côté. (…) Ils sont indemnes, on leur a sauvé la vie", raconte aujourd'hui Athoumani Walid.

"Des héros"

Un saut impressionnant amorti par des sauveteurs improvisés accourus spontanément. Douze mètres de hauteur et un acte de bravoure qui a permis d'éviter un drame. Cela fait l'admiration de tout un quartier. "Ce ne sont pas des sauveteurs, ce sont des héros, ils ont sauvé des enfants", témoigne une résidente. Les pompiers ont emmené les deux enfants à l'hôpital, une simple précaution parce qu'ils avaient inhalé des fumées.

