Gastro-entérite de l'enfant : prendre en charge la déshydratation

Les jeunes enfants sont souvent touchés par la gastro-entérite qu'ils se transmettent facilement en jouant ou en portant les mains à la bouche. Chez les moins de 5 ans, les infections à rotavirus sont la première cause de diarrhée sévère et aiguë à travers le monde. Avec une conséquence qui peut être dramatique : la déshydratation. Seule solution : se rendre aux urgences pédiatriques.

Les yeux cernés, les lèvres sèches, un rythme cardiaque très rapide, un manque de tonus musculaire sont des signes de déshydratation. La prise en charge doit se faire le plus vite possible. Une sonde intraveineuse peut être posée pour réhydrater l'enfant. "On rentre de l'eau salée à l'intérieur des vaisseaux pour ralentir la fréquence cardiaque. Et dans un second temps, on la réhydrate comme une gastro un peu classique, déshydratée, avec une réhydratation abondante sur quatre heures. Et enfin, en parallèle, on propose à l'enfant de boire dès que son état général s'améliore", explique le Dr Jérémy Scialom, pédiatre.

Lorsque la déshydratation est moins importante, une sonde naso-gastrique est suffisante pour réhydrater l'enfant. "On ne donne pas spécialement de médicament, souligne Elodie Flauder, interne en pédiatrie, on donne surtout un soluté de réhydratation, du doliprane en cas de fièvre. La gastro-entérite est un virus donc on n'a pas besoin de donner des antibiotiques. Il faut attendre que le corps élimine tout seul le virus chez les enfants comme chez les adultes". En France, chaque année, près de 18.000 enfants de moins de 3 ans sont hospitalisés à cause de la gastro-entérite.