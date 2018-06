Enquête alarmante sur l’addiction des jeunes Français

Les jeunes sont de plus en plus accros. Et cela s’amplifie. Une enquête Ipsos pour Aujourd’hui en France révèle ce degré d’addiction chez les jeunes, et elle est alarmante. Alcool, tabac, mais aussi réseaux sociaux, jeux vidéo ou pornographie... le niveau de consommation inquiète. Un jeune sur cinq, soit 15 % des 14-17 ans regardent de la pornographie au moins une fois par semaine et 9 % au moins une fois par jour.



Conséquences sur la santé

Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme. Pour eux, les jeunes intègrent la représentation de la sexualité sans tendresse et avec violence. L’addiction aux écrans est aussi importante. Chez les 18-22 ans, un quart d’entre eux passe plus de cinq heures par jour sur les réseaux sociaux et 7 % jouent plus de 8 heures par jour aux jeux vidéo. Des addictions qui peuvent entraîner des crises d’anxiété, du sommeil et la perte d’estime de soi.

