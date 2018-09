Éducation : polémique autour des tablettes numériques en maternelle

Fini le tableau noir, place aux écrans interactifs. Depuis trois ans, les écoliers de Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, vivent une petite révolution numérique. Des tablettes ont fait leur apparition dans les classes d'une école maternelle. Les élèves âgés de 4 ans enregistrent le son de leur voix après avoir commenté des images.

La méthode fait polémique

Si efficaces soient-ils, ces outils font débat. Un collectif, baptisé Lâche ton écran, regroupe des psychologues et des professionnels de la santé qui demandent à ce que les tablettes soient bannies de la maternelle. Les professionnels évoquent des risques de surexposition et de troubles de l'apprentissage. L'académie répond que l'utilisation reste très modérée. La ville se retrouve bien seule face à un problème qui la dépasse. En attendant, le projet a été gelé pour un an. Un groupe de travail doit se constituer, le collectif y a été invité.

