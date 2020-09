Education : l'homme le plus tatoué de France est professeur des écoles

A 35 ans, Sylvain Helaine est l'homme le plus tatoué de France. Pour financer sa passion du tatouage, il n'est pas parti en vacances depuis dix ans. L'homme est aussi professeur des écoles. "Les enfants qui me voient, ils apprennent énormément sur la tolérance et sur le respect des autres", explique-t-il. Pour un de ses élèves, "un tatouage, ça ne change pas le caractère et le comportement". Un de ses anciens élèves renchérit : "moi je trouve ça un peu inquiétant que les gens commencent à s'arrêter à l'apparence physique".

Il pourrait ne plus intervenir en maternelle

Si pour ses élèves son apparence ne semble pas poser de problèmes, ce n'est pas le cas pour certains parents. "Moi, je serais directeur, je ne le prendrais pas [...} Il faut qu'il y ait de la neutralité sur le corps par rapport à l'enfant qui arrive dans le monde", déclare un père d'élève. A ce jour, Sylvain n'enfreint aucun règlement de l'Education nationale, mais il pourrait ne plus intervenir en maternelle.