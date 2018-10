Écrans : les dangers d'une surexposition chez les enfants de moins de 3 ans

Une forte exposition aux écrans comporte un risque pour les plus jeunes avertit le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). "Les parents nous demandent des conseils", rapporte Carole Bienaimé-Besse, membre du CSA. Cela fait dix ans que l'institut diffuse ce type de message, mais le nombre d'enfants en bas âge exposés aux écrans reste élevé. 2 enfants sur 3 regardent la télévision chaque jour et ils sont même 1 sur 5 à utiliser une tablette avant l'âge de 2 ans, selon une étude de l'INSERM.

Difficultés de concentration et manque de sommeil

Les risques en matière de santé inquiètent. Entre difficultés de concentration et manque de sommeil, la forte exposition des enfants nuit aussi à leur développement. Selon Marie-Claude Boissière, du collectif Surexposition-écran, les enfants concernés sont moins ouverts aux autres. "Ils ne répondent pas quand on les appelle par leur prénom et ont tendance à avoir un intérêt exclusif pour les écrans". Sollicité par la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur les dangers d'une surexposition aux écrans chez les enfants de moins de 3 ans, le Haut conseil de la santé publique rendra ses conclusions au printemps 2019.

