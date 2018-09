Drôme : un marché pour sensibiliser les enfants

Les enfants font le marché, avec leur propre monnaie. Voilà la règle simple de ce marché pour les enfants, à Valence, dans la Drôme. Des fruits, des légumes et des vendeurs tout jeunes : tout est fait pour mettre à l'aise, mais la présence des parents est parfois utile. Les enfants se prennent au jeu, les parents sont conquis. "C'est très bien pour les enfants, commente un père de famille ravi de cette initiative. Cela permet de sensibiliser les enfants au marché et à acheter des produits locaux".

L'opération fait le tour de France

L'opération a été inventée l'an dernier ici, à Valence. Depuis, elle fait le tour de France sous le regard bienveillant de la Fédération des marchés de France. Les enfants dépensent une monnaie qui est propre au marché et, en prime, on repart avec ses courses : ce soir au menu, du vert et du frais !