Diabète : des chiens d'assistance formés à détecter les hypo et hyperglycémies

Roxy est une chienne particulière. Elle aide sa maîtresse, Célia, atteinte d'un diabète de type 1, à veiller sur son taux de glycémie. Elle a été formée dans un centre spécialisé.

Depuis un an et demi, Célia Antoun et sa chienne Roxy sont devenues inséparables. Atteinte d'un diabète de type 1, la petite fille partage un lien particulier avec sa chienne : elle la prévient quand sa glycémie baisse ou monte dangereusement. "Avec sa truffe elle va venir me taper sur la jambe, et ça va m'alerter", explique Célia. Une intervention qui lui a permis de constater qu'elle était en hypoglycémie.

Une aide qui complète le traitement

Quand les coups de museau ne suffisent pas, Roxy actionne le bouton d'urgence pour alerter ses parents. La mère de Célia est plus sereine : "Avant, je mettais des alarmes régulièrement pour éviter les hypoglycémies, mais depuis que Roxy est là, je dors", confie-t-elle. La chienne a été formée dans un centre pour chiens d'assistance à personnes diabétiques. Les chiens sont entraînés dix mois à reconnaître les hormones secrétées lors d'une hypo ou d'une hyperglycémie. Mais attention, ces animaux ne remplacent pas les capteurs d'insuline.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.