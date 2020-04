Des gendarmes déguisés en héros de Star Wars pour les enfants de soignants

En ces temps d'épidémie, les héros ont la cote mais ils ne sont pas forcément ce que l'on croit. Sabre laser en bandoulière, des gendarmes déguisés sont en route dans les rues de Saverne (Bas-Rhin) pour rencontrer les petits de l'école des Sources. Une nouvelle école avec d'autres enseignants, pour ces enfants de soignants. La plupart se sont adaptés sans rechigner et ça méritait bien cette petite surprise à l'heure du goûter; organisée par l'association du 68ème Impérial, imaginée par le commandant de la gendarmerie.

"C'est notre rôle d'accompagner les populations en ces temps de crise"

"C'est notre rôle de faire respecter le confinement, mais on doit aussi accompagner les populations en ces temps de crise. Certaines populations sont plus exposées que d'autres, on essaie de les aider au mieux", explique le chef d'escadron Éric Dumas, commandant de la gendarmerie de Saverne.

