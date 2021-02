Covid-19 : retour sur le protocole sanitaire à l'école

Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. Pour plus de douze millions d'élèves, l'école est terminée. C'est toute une société qui doit s'organiser : arrêts de travail, service de garde, cours sur Internet. Le 11 mai, les écoles rouvrent avec un protocole sanitaire strict. Les classes ne peuvent accueillir que 15 élèves maximum, avec distanciation d'un mètre entre les enfants et des repas dans les salles de classe, si possible.



Janvier 2021, l'arrivée des nouveaux variants



La rentrée scolaire de 2020 a été particulière. Un élève testé positif au Covid-19 pouvait entraîner la fermeture de sa classe. Désormais, la classe devra fermer si au moins trois élèves sont positifs au virus. L'épidémie repart à la hausse, le gouvernement annonce le 28 octobre un reconfinement et le port du masque obligatoire à partir de six ans. En janvier 2021, avec l'arrivée des variants, le protocole sanitaire est de nouveau renforcé. Désormais, le sport est interdit en intérieur et la détection d'un seul cas de variant du Covid-19 entraîne la fermeture de la classe.

