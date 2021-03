Covid-19 : les effets de la pandémie sur la jeunesse

Selon un rapport de l'UNICEF, le Covid est "une réelle menace pour les droits de l'enfant". Dans son bilan annuel, l'UNICEF rend compte du fait qu'une infection au Covid sur huit dans le monde concerne des enfants et adolescents de moins de 20 ans. Plus de 168 millions d'écoliers dans le monde sont victimes de la fermeture des écoles, un écolier sur trois n'a pas accès à l'enseignement à distance.



180 millions d'enfants déscolarisés

Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF, se dit "très préoccupée" par ses indicateurs. "Il y a plus de 180 millions d'enfants déscolarisés, plus de 100 millions d'enfants qui se retrouvent dans des familles débordées et des jeunes filles, elles sont des millions, à être forcée de se marier de manière précoce", alerte Henrietta Fore. Les conséquences sur la santé mentale des jeunes sont importantes, "il faut que ces jeunes puissent savoir à quelle porte frapper pour trouver de l'aide et protection en cas de besoin, cette violence peut être physique, sexuelle, se faire en ligne et affecter un jeune de manière différente".