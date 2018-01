Cher : une fillette dans le coma après des actes de maltraitance

Dans la nuit du 30 décembre dernier, un couple dépose sa petite fille dans un service d'urgence de Bourges, dans le Cher, donne une fausse identité et prend la fuite. La petite fille, agée 6 ans, est inconsciente. Les médecins constatent aussitôt que l'enfant a été victime de maltraitance. Recherché par la police, le couple est interpellé à 500 kilomètres de là, près de la gare de Toulouse (Haute-Garonne). La mère, 22 ans, et son compagnon sont tous deux radicalisés et connus des services de police pour des faits de vol avec violence.

Plusieurs mois de séquestration ?

En juin dernier, les services sociaux avaient alerté le juge pour enfant qui avait ordonné le placement de la fillette en famille d'accueil, en vain. La petite est déscolarisée et, selon le procureur, sans doute séquestrée dans l'appartement du couple. La grand-mère et deux membres de la famille ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger et placés sous contrôle judiciaire. La mère de l'enfant et son compagnon ont été incarcérés, la petite fille est toujours entre la vie et la mort.

