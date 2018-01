Cette enfant de neuf ans est en guerre contre le plastique

"Tout a commencé en 2015, quand mon papy et moi allions au McDonald’s et il y avait toujours des choses jetées par dessus les barrières, jetées par terre. Alors on s’est dit : "Peut-être qu’on devrait les ramasser"." Depuis ce jour, Lilly Platt, âgée de neuf ans, a déclaré la guerre au plastique. Dans sa ville de Hollande, elle s'est lancée dans des opérations de ramassage et promet d’essayer de "ramasser du plastique aussi longtemps que possible."

Le plastique à usage unique, le déchet le plus dangereux

Elle utilise les réseaux sociaux pour alerter sur la pollution due à cette matière : "Une fois qu’on a ramassé le plastique on le range en ligne dans notre jardin et on le prend en photo pour le poster sur Facebook, pour que les gens voient ce que devient le plastique."

Parmi les déchets qu’elle ramasse dans les rues de sa ville, celui qu’elle rencontre le plus c’est les paquets de cigarettes. Mais celui qu'elle trouve le plus dangereux, c'est le plastique à usage unique : "Tu ne l’utilises qu’une fois et puis tu le jettes. On doit l’éloigner des pattes des animaux et de l’océan parce que s’il finit dans l’océan, il se transforme en microplastique."

Pour son implication dans la lutte contre le plastique, Lilly est devenue ambassadrice pour la jeunesse auprès de l'ONG Plastic Pollution Coalition. En tant que telle, elle souhaite faire passer un message à tous les citoyens : "Vous le voyez, vous le ramassez, vous le mettez à la poubelle. C’est la chose la plus facile au monde."