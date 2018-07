Canicule : les centres aérés prennent des mesures

C'est le début de la matinée dans le centre aéré de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) et les parents déposent leurs enfants pour la journée. Avec la vigilance canicule et les fortes chaleurs, il faut être prévoyant pour les plus jeunes. "Ils ne sont pas habillés trop chaudement, on prévoit la crème solaire, les chaussures bien aérées, les casquettes et l'aérosol ", explique Mélina, une animatrice.

Les jeux d'eau privilégiés par les animateurs

Le premier réflexe pour les animateurs, c'est de badigeonner tous les enfants de crème solaire. Les enfants sont conscients qu'il est important de se protéger du soleil. Avant d'attaquer les activités en extérieur, les enfants de maternelle, tous âgés entre 4 et 5 ans, passent par la cantine pour s'hydrater. Au choix, ils peuvent boire du jus d'orange, de l'eau ou du lait. Toutes les boissons sont fraîches. Ensuite, les animateurs ont opté pour une activité avec de l'eau. Les enfants profitent ainsi de leurs vacances en s'amusant et à l'abri du soleil.

Le JT

Les autres sujets du JT