Bronchiolite : les médecins tirent la sonnette d'alarme

Respiration difficile, toux sèche, sifflement au niveau des bronches, voici les symptômes de la bronchiolite. La séance de kinésithérapie respiratoire est la solution la plus efficace pour soulager l'enfant. Pour beaucoup de professionnels, les enfants nés pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 sont plus fragiles : "Par rapport au confinement et toutes ces mesures d'hygiène qui étaient bien évidemment indispensables (...) on a mis notre système immunitaire en veille", explique un kinesithérapeute, qui voit les cas de bronchiolite s'enchaîner depuis plusieurs semaines.

+25% de visites aux urgences en une semaine

Le Conseil Scientifique s'inquiète et appelle à la vigilance et les hôpitaux se préparent déjà à affronter l'épidémie. "Il y a un risque d'effet rebond cette année avec davantage de bronchiolite et des bronchiolites éventuellement plus graves", analyse le Dr Oussama Gasmi, médecin des urgences au CHU de Nantes. Par rapport à la semaine passée, une hausse de 25% des visites aux urgences a été enregistrée pour les enfants âgés de moins de deux ans.