Blanchiment dentaire à petit prix : ces risques méconnus des adeptes

Les publicités et les réseaux sociaux inondent les écrans de dents parfaitement blanches. Pourtant, arborer un sourire hollywoodien peut coûter cher et il existe de nombreux pièges. Chez le dentiste, le traitement pour blanchir ses dents coûte environ 500 euros. Un budget conséquent. Alors des instituts proposent des blanchiments dix fois moins chers. Cependant, ils durent moins longtemps, car les instituts n’ont pas le droit d’utiliser des produits aussi puissants que les dentistes, comme le peroxyde d’hydrogène, un produit chimique.



Des risques de nécroses des tissus

Les instituts de beauté peuvent utiliser le peroxyde d’hydrogène jusqu’à moins de 0,1 %, contre 6 % pour les dentistes. Sur les réseaux sociaux, il existe des centaines d’annonces qui vantent des blanchiments à 30 % de peroxyde d’hydrogène. Une surdose a été injectée à une jeune fille de 19 ans, qui a eu des nécroses des gencives et un gonflement de la lèvre, ainsi qu’une cicatrice qui ne partira jamais. "On risque une nécrose des tissus et une perte de ses dents", prévient Anne Gillet-Maire, chirurgien-dentiste inquiète du phénomène, qui pourrait devenir un problème de santé publique selon elle. Le mieux est de s’adresser à des professionnels de santé.