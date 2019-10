Avec "Sale Gosse", Mathieu Palain rend hommage à ceux qui sauvent les vies des enfants des autres

Le roman Sale Gosse raconte le parcours chaotique de Wilfried, de l'enfance au début de l'âge adulte. Ce jeune sera tiré d'affaire grâce à un éducateur de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). "C'est un service que personne ne connaît. C'est le premier maillon sur le terrain qui s'occupe des mineurs délinquants avant de passer devant le juge. Ces éducateurs servent à utiliser le temps avant votre majorité pour essayer de vous remettre dans le droit chemin", explique le jeune auteur.

Mathieu Palain a rencontré tous les personnages de son livre lors d'un reportage en immersion et il a décidé d'en faire un roman. "J'avais l'impression au bout d'un mois d'avoir effleuré plein de situations différentes et au bout de six mois j'avais l'impression d'avoir trouvé l'histoire pour raconter ce métier particulier et ce récit sur l'adolescence", raconte le journaliste.

Hommage à son père

"Dans ce monde, il y a des éducateurs qui sont payés environ 1 500 euros par mois, ce qui n'est pas énorme pour sauver des vies et surtout sauver les vies des enfants qui ne sont pas les vôtres, qui vous insultent, qui vous frappent. Ces enfants demandent qu'on s'implique à 200% pour les sortir de l'enfer dans lesquels ils sont plongés", décrit-il.



Son père était éducateur à la PJJ. "Il n'en parlait pas du tout. À 25 ans, je ne savais pas ce qu'il avait fait vraiment donc m'immerger à la PJJ était peut-être un prétexte, en tout cas ça m'a permis de lui demander qu'il me raconte son métier dans les années 90", conclut Mathieu Palain.

