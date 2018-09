Appels d'urgence : un enfant de 5 ans sauve la vie de sa mère en appelant les pompiers

Un appel salvateur. Le 6 juillet dernier, à 19 heures, au centre d'appel des sapeurs-pompiers de Paris, le caporal-chef Moyon découvre une petite voix au bout du fil. "Allô ! Ma maman elle est tombée parce que heuuu, parce qu'elle se sent pas bien", explique un petit garçon apparemment très jeune. L'agent tente de comprendre : "Elle à parler parler ta maman ?" Négatif.

Connaître les numéros d'urgence dès le plus jeune âge

Du haut de ses 5 ans, Chris Samuel vient d'appeler le 18, sa mère a fait un malaise chez eux. Le pompier reste surpris par la lucidité de l'enfant, toujours serein et lucide. "Là, ta maman elle te répond ou pas ?" Non. "Elle s'est relevée deux fois et après elle est tombée". Les pompiers arrivent et prennent immédiatement en charge la mère. Aujourd'hui, elle est très fière de son petit garçon. "Il m'a sauvé la vie. Dieu merci ce n'était pas très grave, mais heureusement qu'il a eu la vivacité d'esprit l'appeler", explique-t-elle. L'histoire se termine bien et illustre l'importance de connaître les numéros d'urgence dès le plus jeune âge.

