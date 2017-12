Drôme : un millier de personnes manifestent pour dénoncer la fermeture de la plus petite maternité de France

Un millier de personnes ont défilé samedi 2 décembre en fin de matinée, dans les rues de Die (Drôme), pour dénoncer la fermeture de la maternité et du service de chirurgie à l'Hôpital de Die, rapporte France Bleu Drôme-Ardèche. Cette manifestation intervient une semaine après l'annonce de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

La plus petite maternité de France, avec une centaine d'accouchements par an, doit fermer ses portes le 31 décembre. Pour remplacer la fin de la maternité, un centre périnatal doit être construit. Afin de sensibiliser les pouvoirs publics, une nouvelle opération menée par des femmes enceintes de Die et des environs, est fixée au samedi 9 décembre.

La manifestation est organisée à l'appel du Collectif de défense de la maternité.