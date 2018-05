VIDEO. Petit tour des lois sur la consommation d’alcool dans le monde

C’est un produit très prisé mais aussi responsable de comportements dangereux. Si l’alcool est légal dans la plupart des pays, les conditions pour le consommer diffère d’un pays à l’autre.

Un montant minimum en Ecosse

Au pays des châteaux hantés, c’est bien le prix de l’alcool qui peut faire peur. Depuis peu, les Ecossais déboursent au moins 15,90€ pour une bouteille d’alcool. Une première mondiale destinée à limiter la consommation excessive d’alcool. La mesure pourrait faire des émules puisque le Pays de Galle et l’Irlande du Nord voudraient en faire de même.

Interdit de séjour en Iran

La problématique de la consommation excessive touche également l’Iran alors même que l’alcool y est tout bonnement interdit. Dans ce pays à majorité chiite, où l’alcool est interdit pour des raisons religieuses, consommer et boire de l’alcool est passible de la peine de mort.

Deuxième cause de mortalité en France

En France, consommation d’alcool va de paire avec majorité. En effet, depuis 2009, c’est à 18 ans et non plus à 16 ans que les plus jeunes peuvent commencer à consommer de l’alcool. Un durcissement qui peut s’expliquer par le fait que la consommation excessive d’alcool est l’une des premières causes de décès sur les routes de France ainsi que la deuxième cause de décès prématuré. Les professionnels de santé voudraient bien faire appliquer des mesures plus restrictives mais le gouvernement s’y oppose.